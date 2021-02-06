محافظ أسيوط: مستعدون لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جاهزية المستشفيات المركزية والعامة بمراكز وأحياء المحافظة، وتنفيذها لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» طبقاً للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية واليومية لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات المركزية والعامة، والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة جائحة كورونا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

واستمع المحافظ، إلى شرح وكيل وزارة الصحة، للاستعدادات التي تم اتخاذها لبدء توزيع لقاح كورونا، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم، فضلًا عن مدى كفاءة شبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين بكل مستشفى، ومدى جاهزية مركز توزيع لقاح كورونا على المواطنين بدءًا من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم، وغرفة الفحص وقياس الضغط والسكر.

وأوضح محافظ أسيوط، أن أولوية الحصول على اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية؛ لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكد اختيار وتجهيز مراكز التطعيم بمستشفى الإيمان العام للعمل كمركز تلقي تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والعمل على توافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها؛ لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية، وأماكن حفظ الطعوم ومسارات محددة وغيرها، مع ضرورة مراعاة الاشتراطات اللازمة لذلك.

كان محافظ أسيوط، قد أجرى عدد من الجولات الميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية؛ للوقوف على سير العمل والاطمئنان على منظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، بأرصدة كافية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال حالات الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، والتعامل معها ومعاينة تجهيز أماكن الاستقبال، وأماكن تطعيم اللقاح.

وجدد المحافظ، مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، ورقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة «www.shakwa.eg»/ وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق «صحة مصر».