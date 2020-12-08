محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق للتأكد من توافر الأدوية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق، خلال جولة مفاجئة اليوم، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية فضلاً عن التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت، مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتور سمر محمد، مدير إدارة التموين الدوائي عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر.

وتفقد المحافظ غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم .وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.