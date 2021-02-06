انفجار ضخم يهز بوردو الفرنسية: انهيار مبنى سكني والكلاب تبحث عن مفقودين

وقع، صباح اليوم، انفجار عنيف في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا، أدى إلى انهيار مبنى سكني مجاور، نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل «جراج» خاص للسيارات، ونجحت قوات الدفاع المدني في إنقاذ خمسة اشخاص، بينما تتابع البحث عن اثنين آخرين من قبل فرق الكلاب من رجال الإطفاء.

وفي حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم السبت، سُمع دوي ثلاثة انفجارات، تحطمت نوافذ عدد من المنازل أو المحلات التجارية في حي شارترونز، وجاءت خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء والشرطة بأعداد كبيرة إلى شارع بوري في بوردو، وتم إخلاء المبنيين على جانبي موقع الانفجار خوفا من انهيارهم.

وأسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، وتم تطويق المنطقة بالكامل من قبل الشرطة ، وإنشاء منطقة أمنية للسماح لرجال الإطفاء بالقيام بعمليات البحث.

وقال أحد السكان: «أيقظنى الانفجار، اهتز بيتي بالكامل حيث أعيش على بعد 300 متر، وتحت عنف الانفجار انهار المبنى المجاور، ولكن بسرعة تم نشر فرقة إطفاء كبيرة في مكان الحادث»، بينما ساكن يدعى فينسينت، 22 عامًا، إنه استيقظ هذا الصباح على انفجار كبير أدى إلى تدمير نوافذ شقته، «كان هناك زجاج في كل مكان».

وعقدت دلفين بالسا، مديرة مكتب المحافظ ، مؤتمرًا صحفيًا في الموقع قبل بضع دقائق، وقالت إن تم نقل رجل يبلغ من العمر 89 عامًا، مصاب بجروح خطيرة للغاية جراء الانفجار إلى مستشفى جامعة بوردو، كما تم الدفع بـ 70 رجل إطفاء للتعامل مع الوضع في المنطقة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.