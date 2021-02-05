عاجل.. انفجار في مكتب للصليب الأحمر بألمانيا وتحذيرات من حوادث جديدة

وقع صباح اليوم، انفجار في بلدة ميمنجين الألمانية، بسبب تسرب غاز، أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، إذ تشير الترجيات إلى أن التسريب نتج من أنبوب غاز معيب، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقالت صحيفة «اوجسبورجر الجماينى» إن الانفجار وقع فى مكاتب الصليب الأحمر الألماني، وأخلت الشرطة على الفور بإخلاء المنطقة، وأوضحت متحدثة باسم مدينة ميمنجين، أنه تم إخلاء عدة منازل على بعد 100 متر من موقع الحادث.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن قائد مروحية إنقاذ نقل أحد المصابين، كان في حالة خطيرة إلى المستشفى، بينما أخلت السلطات عدة منازل محيطة بمكان الانفجار، أثناء محاولة الكشف على الأنابيب للعثور على تسرب الغاز، ومنع انفجار آخر، وحذرت السلطات من احتمال وقوع مزيد من الانفجارات.

وأصيب في الانفجار عامل نظافة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى 3 من موظفي خدمة الإنقاذ بجروح متوسطة، بينما أصيب موظف آخر بجروح طفيفة.

ووصف المتحدث باسم الشرطة، الأضرار التي لحقت بالمبنى بأنها «هائلة»، حيث تسببت قوة الانفجار في تهشم النوافذ، وتعرض المنازل المجاورة لأضرار بالغة.

واشتبهت خدمات الطوارئ، في حدوث تسرب في أنبوب غاز في المنطقة المجاورة مباشرة، وقالت الشرطة ورجال الإطفاء إنه يجب فتح الطريق في الصباح، لتحديد مكان التسرب.

ووفقًا لمدير منطقة فيلهلم لينر، كان من الممكن أن يتحول الحادث إلى أسوأ بكثير، متابعا: «بالنظر إلى قوة الانفجار، يمكنا القول إننا محظوظين لعدم وقع حالات وفاة.. كانت تلك صدمة كبيرة في الصباح».