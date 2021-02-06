مستشار وزير التموين: مدينة الذهب على 150 فدان وتنهي خلال 3 سنوات

وجه الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بمشروع صناعة الذهب، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، كما هنأه أيضا على قرارات صندوق النقد الدولي، والنمو الاقتصادي المشهود لمصر في ظل جائحة فيروس كورونا، التي بسببها تشهد أغلبية الاقتصاديات تراجعا.

صناعة الذهب في مصر من ركائز الاقتصاد القومي

وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن مدينة الذهب تعتبر مركز محلي وعالمي، وهناك العديد من الدول أقامت مدن للذهب منها دبي، وتركيا، ومصر ليست أقل منهم، وخاصة أن صناعة الذهب في مصر من الصناعات الأساسية ومن الركائز القومية للاقتصاد القومي المصري.

مساحة المشروع ستكون على حوالي 150 فدان

وتابع، أن المشروع جاري العمل عليه، ومساحته ستكون على حوالي 150 فدان وسيكون بها عدد كبير من المصانع، الورش، والمعارض الدولية، كما سيكون بها أيضا مدرسة للتعليم، نادي اجتماعي، مطاعم، مسجد، وكنيسة وستكون على مستوي ليست محلي فقط ولكن على مستوي عالمي، فضلا عن تواجدها في مكان ملتقي طرق بحيث يسهل على جميع المواطنين المحليين التواصل معها.

مدة المشروع 3 سنوات

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم الإتفاق على أنه سيتم عرض الـ 3 تصميمات الهندسية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أن مدة المشروع كحد أقصى ستكون 3 سنوات، وبعدها ستخرج مدينة الذهب للنور.

وأكد أن مدينة الذهب حلم لكل العاملين في الصناعة ولكل المصريين، لأن الذهب يعتبر صناعة قوية وكثيفة العمالة، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الذهب هي رؤية بعيدة المدي للرئيس وسيعود بعشرات المليارات من الدولارات سواء من التنقيب عن الذهب الذي بدأ الاهتمام به بشكل قوي في الأونة الأخيرة، أو على المواطن المصري الذي يعتبره زينة وخزينة.