ضبط طالب أقام علاقة آثمة مع طالبة عمرها 15 سنة: حملت منه

ألقت أجهزة الأمن القبض على طالب بتهمة معاشرة فتاة عمرها 15 سنة معاشرة الأزواج حتى حملت منه، وبعدها تهرب من زواجها عرفيًا، وأبلغت الفتاة والدها المحامي بما حدث فاصطحب ابنته إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وحرر محضرًا بالواقعة.

وقالت الفتاة إنها تعرفت على عشيقها منذ 6 أشهر، وكان يتردد على منزل أسرتها وقت وجودها بمفردها، وعاشرها معاشرة الأزواج مرات عديدة، حتى فوجئت بأنها حامل في شهر الثاني، فطلبت منه التقدم للزواج منها فتهرب منها.

وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف برواية الفتاة، وأنه تعرف عليها بحكم الجيرة منذ 6 أشهر، وتبادلا الاتصالات الهاتفية، وكانا يتحدثان في الحب، وطلب منها زيارتها في المنزل وقت وجودها بمفردها، فوافقت ومهدت له الطريق حتى حصلت بينهما علاقة جنسية كاملة.