من 3 طوابق بقيمة 5 ملايين دولار.. نجل بايدن ينتقل إلى منزل جديد

بعد أيام قليلة من تنصيب والده رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، انتقل هانتر نجل جو بايدن إلى منزل جديد باهظ الثمن في منطقة «فينيسيا» بولاية كاليفورنيا.

انتقل نجل بايدن، البالغ من العمر 51 عاما، إلى عقار مكون من ثلاثة طوابق بواجهة قناة بقيمة 5.4 مليون دولار، مع زوجته ميليسا وابنهما «بو» البالغ من العمر 10 أشهر، قبل الانتقال كان يعيش نجل الرئيس الأمريكي في عقار بثلاثة غرف نوم بقيمة 3.8 مليون دولار في «هوليوود هيلز»، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن «هانتر» يدفع 25 ألف دولار شهريًا لاستئجار العقار الفاخر الذي يملكه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سويت جرين» جوناثان نيمان، هنتر لديه بعض النقود التي ستساعده في دفع الإيجار الباهظ، حيث تم الكشف يوم الخميس الماضي عن أن مذكراته التي سينشرها في كتاب بعنوان «أشياء جميلة»، سيتم طرحها في 6 أبريل المقبل، ويقال إن المبلغ المقدم للكتاب يصل إلى مليوني دولار.

يحتوي العقار الذي تبلغ مساحته 3700 قدم مربع، على غرفتي نوم، كلاهما جناحان رئيسيان، يقال إن غرفة نوم واحدة تتسع إلى صالة وحمام رخامي بينما الثانية على طراز دور علوي وتفتح على شرفة خاصة تطل على قناة البندقية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي مكان الإقامة على شرفة مفروشة مع منطقة جلوس في الهواء الطلق ومدفأة، يمكن الوصول إلى السطح عبر درج حلزوني.

تتميز غرفة المعيشة بأسقف عازلة للصوت بارتفاع 25 قدمًا وأرضيات بيضاء من الحجر الجيري، كما يضم مكان الإقامة مسبحًا خاصًا صغيرًا.

وقال أحد السكان المحليين «جاءت حراسة الأمن الخاصة به بالإضافة إلى سيارات ضخمة معتمة، وأحدثوا ضجة في المنطقة».

ومع ذلك ، فإن بعض الجيران سعداء بالأمن الإضافي، حيث قال ريكي أوترستروم المقيم في البندقية، والذي يبلغ من العمر 15 عامًا: «فريق الأمن موجود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو أمر إضافي بالنسبة لنا هنا على قنوات البندقية.. نحن بحاجة إلى مزيد من الأمن بالنظر إلى حجم الجرائم التي لدينا»، متابعا: «من المثير للاهتمام أن الأشخاص المشردين الذين كانوا يعيشون على طول الشارع الذي يعيش فيه الآن قد رحلوا».

قالت دارين جرانت، التي تعيش على بعد بضعة منازل فقط من نجل الرئيس: «أرحب به وبعائلته.. وجود خدمة سرية في المنطقة سيبقينا جميعًا أكثر أمانا».