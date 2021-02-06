نصائح يجب اتباعها لتجنب العروض الوهمية بـ«الأوكازيون الشتوي»: يبدأ غدا

يبدأ غدا الأحد الموافق 7 فبراير، الأوكازيون الشتوي 2021، الذي ينتظره العديد من المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفض، لكن قد يواجه بعض المواطنين عروضا وهمية، تعرضهم للنصب.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية على مدار الساعة، نصائح اللواء راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، لتجنب الوقوع في فخ العروض الوهمية خلال فترة الأوكازيون الشتوي، كالتالي:

نصائح يجب مراعتها تزامنا مع الأوكازيون الشتوي

- يجب على المشتري أن يقوم بمشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

- يجب أن يقوم المشتري عند الشراء من المحلات المشاركة بالأوكازيون بالتأكد من أن الأسعار معلنة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض.

- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين.

- يجب أن يقوم المشتري بتفقد أكثر من مكان للحصول على أكبر نسبة من التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

- من الضروري أن يحرص المشتري على الحصول على فواتير بالسلع التي يجري شراؤها، بها نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

- كما يجب أن يقوم بتحديد الميزانية الخاصة بالمشتري، ولا تخطاها.

- يجب أن يتم مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

- وبعد شراء الاحتياجات الخاصة بك، يمكن النظر في العروض وشراء ما تحتاجه فقط.

- عند وجود عروض على الملابس، تأكد من أنها ليست موجودة عندك، والتأكد من شراء المقاس المناسب، لأنه يجب مراعاة أن معظم التخفيضات لا يكون بها استبدال أو استرجاع.

- وفي حالة رصد أي من العروض الوهمية، يجب أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.

والجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حرص على تخصيص رقما لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن وهو 19588، في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.