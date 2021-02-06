البحرين تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين وإبطال مفعول عبوتين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير ماكينتي صراف آلي، والقبض على عدد من المشتبه بهم، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، إنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي، تابعين لأحد البنوك الوطنية، في منطقتي «النعيم» و«جدحفص» بمحافظة العاصمة.

وأشارت «بنا»، إلى تمكن فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، جرى وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء الماضي، تنفيذا لغرض إرهابي.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أنه بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، جرى مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين.