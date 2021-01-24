إجازة الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينكا في البحرين

أعلنت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية البحرينية، اليوم الأحد، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» ضد فيروس كورونا المستجد، وهو لقاح تنتجه شركة أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الصحة البحرينية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، أنه تم إجراء دراسة متعمقة لكل الوثائق التي قدمها معهد سيرام والشركة المصنعة للقاح في الهند والتي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأشارت إلى أن اللقاح يعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، وبينت الدراسة التي نشرتها شركة أسترازينكا أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 70.42٪.