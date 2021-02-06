اختيار مصر للعام الثالث على التوالي عضوا بهيئة «الاتحاد الأفريقي» لعام 2021

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الموافق 6 فبراير 2021، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي، لمصر باختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي، اعتبارًا من اليوم، خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضيًا.

وتأتي ثقة دول شمال أفريقيا في مصر، تقديرًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام 2019، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الأفريقي المشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.

يذكر أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسًا وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابًا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقررًا.