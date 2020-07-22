قمة الاتحاد الأفريقي تطالب باتفاق ملزم لملء السد الإثيوبي

قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت أمس بشأن السد الإثيوبي، أكدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.

وأضاف حافظ - فى تصريح اليوم الأربعاء - بأنّه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على السد الإثيوبي باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

وأوضح أنّه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لأوجه التعاون المشترك لتعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق، وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنّ القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى الأطراف كافة والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أنّ التزام الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي الإثيوبي.