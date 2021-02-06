السودان يقترح وساطة أمريكية أوروبية أفريقية أممية بشأن السد الإثيوبي

اقترح السودان وساطة أمريكية أوروبية أفريقية أممية، في قضية السد الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، أن أي ملء من جانب واحد لخزان السد الإثيوبي فى يوليو المقبل، يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

وقال عباس، في وقت سابق، إن هناك تهديد مباشر للسد الإثيوبي على خزان الروصيرص، الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة السد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.