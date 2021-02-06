«الساعة بـ500 جنيه».. تفاصيل سقوط شبكة دعارة بنادٍ صحي شهير في الغردقة

«جلسات مساج بأسعار مخفضة، واتفاق شهري بأسعار مميزة، نادي صحي يوفر لك الراحة والاستجمام، لن تبعد عنا بعد التجربة الأولى» تلك الرسائل كانت بمثابة إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للترويج لنادٍ صحي في الغردقة، لكن المروجين لتلك الإعلانات نجحوا في تكوين شبكة دعارة لاستقطاب المصريين والأجانب، حتى اشتهرت بشبكة «الشيراتون» لأنها كانت تتخذ من منطقة الشيراتون في الغردقة مقرًا لنشاطهم المؤثم.

رجل و4 سيدات كونوا شبكة «الشيراتون»

ذاع نشاط تلك الشبكة بين راغبي المتعة الحرام حتى نجحت أجهزة الأمن وتحديدًا مباحث مكافحة جرائم الآداب في رصد نشاط الشبكة وتمت مداهمة النادي الصحي وألقي القبض على أفراد الشبكة متلبسين بممارسة الدعارة مع مصريين وأجانب، وتبين من تحريات المباحث أن 4 سيدات ورجل كانوا يروجون لنشاط الشبكة الإجرامي وخلال تفقد الغرف داخل النادي الصحي عثر على السيدات في أوضاع مخلة مع الزبائن.

التحريات: تسعيرة الممارسة 500 جنيه في الساعة و10 آلاف شهريًا

أفادت تحريات المباحث بأن أفراد الشبكة كانوا يعملون في الساعة بـ 500 جنيه، ومن يرغب في المبيت كان يدفع 100 جنيه في الليلة نظير ممارسة الجنس مع أكثر من فتاة، وقدمت شبكة الدعارة أسعارا مخفضة لمن يرغب في التعاقد الشهري وهي 10 آلاف جنيه شهريًا نظير حصوله على جلسات المساج وممارسة المتعة مع الفتيات، وعثرت أجهزة الأمن على أدوات جنسية ومنشطات داخل الغرف وتم تحريزها وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الجنس منذ عدة أشهر.

حبس المتهمين

اقتادت المباحث المتهمين إلى مديرية أمن البحر الأحمر وتحرر ضدهم محضرًا بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وإقامة منشأة لمزاولة الأعمال المنافية للآداب.