ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات بأحد الأندية الصحية بالغردقة
كتب:
شاذلي عبدالراضي
06:00 م | السبت 06 فبراير 2021
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، قبل قليل، من إلقاء القبض على شبكة دعارة، تديرها 4 سيدات ورجل، بأحد الأندية الصحية في مدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحرالاحمر، إخطاراً من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب، وكيل مباحث القسم، من القبض على شبكة دعارة مكونة من أربع سيدات ورجل، إضافة إلى شخصين آخرين من العملاء المترددين على المكان، وذلك بأحد الأندية الصحية بمنطقة الهضبة، جنوب شارع الشيراتون بمدينة الغردقة.
ووردت معلومات إلى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر بأن رجلاً وأربع سيدات يديرون أحد الأندية الصحية للأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة، بمقابل مادي، وبعد جمع المعلومات أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بدائرة قسم أول الغردقة، ومعهم اثنان من الرجال أثناء ممارسة الرذيلة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا باعتيادهم ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها بمقابل مادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.