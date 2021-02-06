وزير البترول: تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه يتم العمل حاليًا على تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع يتم العمل فيه بهمة وجهد شديد، موضحًا أن مصر بها اكتشافات وفائض من الغاز الطبيعي، وتم بدء التوسع في كل أنواع استخدامات الغاز الطبيعي، مثل تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من المازيوت.

سنوصل الغاز الطبيعي لكل المصانع المتواجدة في مصر

وأضاف «الملا»، خلال حواره على شاشة «extra news»، أنه يتم العمل على توصيل الغاز الطبيعي لكل المصانع المتواجدة في مصر، كما أن الغاز الطبيعي متواجد في السيارات منذ سنة 1995، ولم يكن هناك توسعا بقدر كافٍ، لكن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي صديق للبيئة وسعره نصف الوقود التقليدي

وأشار وزير البترول، إلى أن تلك المبادرة تعود بالنفع على الشعب المصري، «سعر الغاز الطبيعي نصف البنزين والسولار، كما أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة، ويوفر الكثير من التكاليف على الشعب المصري، لما يكون سعره رخيص هيكون مفيد لأهالينا، لأن الشخص هيوفر موارد كان يصرفها في الوقود التقليدي سيتم صرفها على أهله وبيته».

سنقلل استيراد البنزين مع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي

وأوضح الملا، أن الدولة المصرية كانت تستورد بنزين وسولار بكثافة، ومع هذه المبادرة وتلك الاكتشافات الجديدة ستقل نسبة الاستيراد، «هذا المشروع سيكون مشروع قومي وستقوم عليه كل الوزارات وجهات الاختصاص المعنية في الدولة عشان يساعدونا ويسهلوا مأموريتنا في توصيل هذه الخدمة في كل محافظات الجمهورية».