وزير البترول: تحويل محطات الكهرباء للغاز وفر 35 مليار جنيه

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن تحويل محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي أدى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الـ5 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير البترول والثروة المعدنية بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال الوزير، إنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 390 مليار جنيه.

ونوه طارق الملا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015- 2017، ما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني في أفريقيا والثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015.

وكشف الوزير عن جهود نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق البعيدة، حيث البدء في خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد باستخدام تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعي المضغوط.