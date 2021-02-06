بجوائز تصل لـ60 ألف جنيه.. شروط المشاركة بمسابقة «غني مع حماقي»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق الموسم الثالث من مسابقات Egy Talents مع السوبر ستار محمد حماقي، بجوائز مالية تصل قيمتها لـ60 ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم كلًا من الموسيقار الكبير هاني مهنى، الملحن والمطرب مدين، على أن يتم تسليم الجوائز بمبنى وزارة الشباب والرياضة، من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان محمد حماقي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة للمسابقة، الشروط العامة لها، قيمة كل جائزة، مراحل المسابقة، موعد التقديم، والرابط الخاص بالتقديم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الشروط العامة للمسابقة

ـ يتراوح سن المتسابق من ١٨ لـ 40 سنة.

ـ الالتزام التام بكل الشروط لكل مجال من مجالات المسابقة.

ـ أن يكون العمل المقدم للمسابقة لم يشترك به في أي مسابقة أخرى ولم يتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق ولا يحق له أن يقدم أكثر من عمل في نفس المجال.

ـ في حالة الفوز فقط في أي مجال من مجالات المسابقة لا يحق له التقدم مرة أخرى في نفس المجال.

ـ يجب ألا يزيد حجم فيديو المشاركة على 200 ميجابايت.

جوائز المسابقة

تقدم الجوائز المالية لأكثر 3 مواهب تحصل على أعلى تصويت من الجمهور وتقييم من لجنة التحكيم:

المركز الأول: 30 ألف جنيه.

المركز الثاني: 20 ألف جنيه.

ـ المركز الثالث: 10 آلاف جنيه.

موعد الاشتراك بالمسابقة

ـ يتم استقبال الأعمال حتى يوم الثلاثاء ١٦ فبراير 2021.

ـ يشترط اختيار أغنية من أعمال النجم محمد حماقي.

- تصوير فيديو لايف للمشارك وهو يغني «غير مسموح التسجيل داخل ستوديو»، في مدة لا تزيد على دقيقة ونص «٩٠ ثانية».

- يشترط أن يكون الصوت والصورة واضحين، وفي حال استخدام آلة موسيقية أو موسيقى مسجلة «تراك» يجب ألا تؤثر على وضوح الصوت.

مراحل المسابقة

1- استقبال فيديوهات المتسابقين.

2- اختيار لجنة التحكيم لأفضل 20 متسابقا وتقييمهم.

3- تصويت الجمهور للمتسابقين عن طريق الموقع الخاص بالمسابقة على مرحلتين:

ـ المرحلة الأولى 20 متسابقا يتأهل منهم «٨» متسابقين .

ـ المرحلة الثانية والنهائية للتصويت يتم تحديدها مع تقييمات اللجنة للفائزين الثلاثة.

4- إعلان أسماء الفائزين.

رابط الاشتراك بالمسابقة

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالي:

apply.egytalents.com