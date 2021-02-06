وكيل صحة الغربية: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 80%

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أن نسبة الشفاء بين مصابي فيروس كورونا على مستوى المحافظة تجاوزت 80%، منذ بداية الجائحة.

وبينما أكد تم تسجيل 35 حالة تعافي بجميع المستشفيات في قرى ومراكز المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، أوضح وكيل وزارة الصحة أن غالبية المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي جاءت كأحد الأسباب الأساسية في ارتفاع معدلات الشفاء.

وأشار «حميدة» إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع نسبة الشفاء.

من ناحيه أخرى، تمكن مسئولو إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة في الغربية من ضبط منتحل صفة طبيب، يُدعى «ر. أ.»، يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أن معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني اخصائي علاج طبيعي، وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة، وتم ضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وجه وكيل وزارة الصحة إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور حامد محمود، بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز كفر الزيات، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف هذه الحملات، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها، وخاصةً العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.

كما تلقت ادارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات بلاغاً بالواقعة، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب، الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة لإدارة كفر الزيات، وذلك تحت اشراف الدكتوره فايزة راغب، مدير ادارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح، مسئول العلاج الحر بالإدارة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن انتحال صفة طبيب، مسألة في منتهى الخطورة، وأن المديرية تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.