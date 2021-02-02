بدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين في مستشفى السنطة بالغربية (صور)

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين مستشفى السنطة المركزي، سعيا في رفع كفاءة الخدمة العلاجية حفاظا على صالح المرضى.

من جانبها تفقدت الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطورئ، والدكتور أحمد الشهاوي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى مستشفى السنطة المركزي لبدء التشغيل التجريبي لتنك الأكسجين بالمستشفى اعتبارا من اليوم وضخ الأكسجين بسعه 10000 لتر.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفى السنطه المركزي تعد أحد أهم المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد بعض المستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما تابعت اللجنة المشكلة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتقرر إعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة في تعليماته إلى مساعديه ومدير المستشفيات والإدارات الصحية لمتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفوري معها، وحلها في أسرع وقت ممكن حفاظا على صالح المرضي على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

من ناحية أخرى حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اطمئنان الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، والذي تعرض لحادث أليم علي يد بلطجية.

وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى، والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز.

كما أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية.

وجدير بالذكر انه تم حبس المتهمين في واقعه الإعتداء علي طبيب المنشاوي 5 أيام علي ذمة التحقيقات .