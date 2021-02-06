لجذب السياحة.. «قناة السويس»: تخفيض 50% على عبور سفن الركاب

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى تثبيث أسعار العبور على القناة منذ بداية العام الجديد، وأن التخفيضات التي أُعلن عنها في 2019 سارية هذا العام أيضًا، بإضافة تخفيض جديد يشمل 50% لسفن الركاب، بشرط بقاءها في أحد الموانئ المصرية مدة 72 ساعة، ولا تقل عن 24 ساعة، لجذب السائحين.

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، يعتبر الأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس نموذجا ناجحا في إدارتها للأزمات، والحفاظ على معدلات عبور السفن والحمولات طبقًُا للمعدلات الطبيعية، والحفاظ على العائد بالدولار، بفضل حوافز وسياسات تسويقية تسعيرية.

وتابع: «عندما شعرنا بأن أزمة كورونا ستكرر أزمتي 2008 و2016، أجرينا أكثر من دراسة نتجت عنها تقديم حوافز مناسبة لجذب السفن الجديدة، وبالفعل نجحنا في جذب 4085 سفينة مقارنة بالعام الذي سبقه، وضرورة تقديم خدمة متميزة، وفتح اتصالات مع من يعمل في منظومة النقل البحري لمعرفة مطالبهم».

وواصل: «حزمة الحوافز المقدمة تمثلت في تخفيضات بنسبة 17% للسفن القادمة من شرق وغرب أوروبا ومن 45 لـ 75% للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وبالتالي جذبنا سفن جديدة وحافظنا على معدلاتنا، وحققنا ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة كله بمقدار مليار و200 مليون طن بضاعة، وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5 مليارات و500 مليون دولار».

واستكمل: «وإذا لم تكن قناة السويس موجودة وتشغيلها في 2015، كنا سنواجه مشكلة حاليا، حيث سيكون تصميم القناة ضعيف، وعدد السفن المارة سيكون قليل، إذ أن أقصى حمولة في قناة السويس القديمة 42 سفينة، ولكن حاليا يمر 74 سفينة في اليوم الواحد».