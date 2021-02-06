قناة السويس تدعم «تحيا مصر» بـ 40 مليون جنيه لشراء لقاح كورونا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة دعمت صندوق «تحيا مصر»، بمبلغ 40 مليون جنيه لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف ربيع في بيان صحفي، اليوم، إنه في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تم التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه لدعم توفير لقاحات فيروس كورونا.

وأشار إلى تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.

وأكد الفريق «ربيع»، التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمناً في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.

وساهمت هيئة قناة السويس في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة الثلاث من أسطوانات الأكسجين خلال هذه الفترة.

وقال «ربيع»، إنه تم مضاعفة معدلات الإنتاج لمصنع الأكسجين التابع لها بترسانة بورسعيد البحرية من 3000 أسطوانة تلبي احتياجات الهيئة إلى 6000 أسطوانة شهرياً على أن يتم استخدام الفائض لمليء أسطوانات الجهات الخارجية وتلبية احتياجاتها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المُستجد، موضحا أن المعدلات الإجمالية لمصنع الأكسجين التابع للهيئة على مدار العام الماضي بلغت 37 ألف أسطوانة متوقعاً زيادتها خلال العام الجاري بما يتماشى مع الظروف الراهنة.