رئيس مدينة ميت أبو غالب يتابع أعمال التنسيق الحضاري: تكلفت 7 ملايين

تابعت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب، برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة، استمرار أعمال التنسيق الحضاري بمدخل المدينة، والذى يتضمن إعادة تخطيط وتنسيق المدخل وإنشاء موقف للسيرفيس بصورة حضارية تليق بأهالى المدينة والذى سيتكلف حوالى 7 ملايين جنيه ويستغرق تنفيذه ثلاثة أشهر.

هذا وأكد رئيس المدينة على التنسيق المستمر لتنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميتها البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ المدينة، منوها إلى أن هذا الأعمال تأتى على رأس الأولويات، حيث سيتم متابعة الموقف التنفيذى لها بصفة دورية، وأهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الأعمال والإسراع فى معدلات تنفيذها وإعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء منها حيث إن هذا الأعمال تعد استكمالا لمسيرة التنمية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الأخيرة، والتى تهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية للمدينة. .

هذا وعقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر سعد، وبحضور كل من إيمان يوسف نائب المدينة، ويحي القناوى نائب القرى، ومسؤولي منطقة مشروعات دمياط بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وممثلي الإدارات والقطاعات المختلفة اجتماعا، شدد فيه على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعات الخدمية المختلفة لإنجاح منظومة «حياة كريمة»، ثم بدأت المناقشة بين ممثلي القطاعات الخدمية المختلفة وذلك لاستكمال المعاينات على الطبيعة لباقي القرى التي لم تتم معايناتها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المختصة.