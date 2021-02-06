الانتهاء من تسجيل 108230 حائزا بمشروع كارت الفلاح في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات الإنجاز بمشروع كارت الفلاح بنطاق المحافظة، حيث أعلنت أنه حتى عام 2018 كانت نسبة الإنجاز المحقق في تسجيل الحائزين 51% بعدد 50950 حائزًا تقريبا من إجمالي عدد حائزين 99914 حائزًا.

وتم تكثيف الجهود للانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث تمت مراجعة السجلات الزراعية بالجمعيات الزراعية ومطابقتها على ما تم تسجيله على منظومة دعم المزارع والمنطومة الموازية، وتم تحديد كافة الحيازات غير المدرجة بالمشروع، والتعرف على كافة المعوقات والقضاء عليها.

من جهتها، أكدت محافظ دمياط، وضع خطة عمل تهدف إلى الإنتهاء من استيفاء كافة بيانات الحائزين وتسليمها لمركز نظم المعلومات والحواسب لتسجيلها، حيث تم الانتهاء من تسجيل 108230 حائزًا بمشروع كارت الفلاح.

وتم الانتهاء من اعتماد كافة الحائزين المسجلين على المنظومة الأساسية لدعم المزارع بتسجيل إعتماد 47034 حيازة من إجمالي 52078 مطلوب تسجيل اعتمادها، وجارِ طباعة استمارات الأعداد المتبقية بمركز نظم البيانات والحواسب لإنهاء اعتمادها.

كما تم الانتهاء من مطابقة الأحواض الزراعية المسجلة بالجمعيات الزراعية مع هيئة المساحة المصرية، فتم استلام الخرائط المساحية والانتهاء من مطابقة الأحواض وإرسالها لهيئة المساحة المصرية للانتهاء من أعمالها ،وكذا التنسيق لطباعة البطاقات الإليكترونية للحائزين وإرسالها لفروع البنك الزراعي المصري.

وأكدت مديرية الزراعة، أنه مع بداية فبراير الجاري تم 93 جهازًا تابلت و93 جهاز نقاط بيع POS، وذلك لتوزيعها على الجمعيات الزراعية والتنفيذ الفعلي للمشروع.

أقرأ أيضا:-

«ترامادول وأدوية منتهية الصلاحية».. صحة دمياط تشن حملات لضبط المخالفين

ويعد مشروع كارت الفلاح، تم البدء في تنفيذه بنطاق محافظة دمياط بداية من عام 2016، بالمشاركة بين وزارات «الزراعة وإستصلاح الأراضي، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري» والهيئة المصرية للمساحة - شركة E finance.

ويستهدف المشروع ميكنة بيانات الحيازات والدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ السياسات الزراعية، وضمان وصول الدعم للمزارعين الملتزمين بتنفيذ السياسات الزراعية ، وتوفير قاعدة بيانات مسجلة ومعتمدة بكافة حيازات الأراضي الزراعية.