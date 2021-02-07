بعد حديث السيسي عنها.. خبراء عن محطات تحلية المياه: الحل لمواجهة أي نقص

مشروعات عديدة نفذتها الدولة لمواجهة أي خطر محتمل للمياه وسد الاحتياجات الداخلية منها، ومن بين تلك المشروعات ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو إنشاء محطة معالجة للمياه في منطقة بحر البقر، تكلفت حوالي 20 مليار جنيه، حيث ستقوم تلك المياه التي سيتم معالجتها من ري 400 ألف فدان في سيناء، فضلًا عن محطة معالجة بمنطقة الحمام.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يعرض على شاشة «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، «محطة الحمام هتجعلنا نستفاد من 6 مليون متر مكعب من المياه كانت تلقى في الصرف، سيتم معالجتها على أحدث الطرق واستخدامها في زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان».

المياه الناتجة عن محطات التحلية صالحة للشرب ومشابهة لمياه النيل

قال الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، إنّ الدولة وضعت خطلة لمحاربة أي نقص متوقع للمياه، وهذه الخطة شملت إنشاء محطات تحلية ومعالجة للمياه في المناطق الساحلية لأنها الأقرب من هذه التكنولوجيا.

وأضاف فوزي لـ«الوطن» أنّ التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية والمعالجة تحدد الاستخدام الأنسب لهذه المياه، وهناك تكنولوجيا معينة تنتج مياه صالحة للزراعة وأخرى أكثر تطورا تكون صالحة للري.

وأكد خبير المياه أنّ مياه محطة التحلية تكون صالحة للشرب ولا يوجد أي اختلاف بينها وبين مياه النيل، مشيرا إلى أنّ أفضل تكنولوجيا يمكن استخدمها في هذه المحطات هي «الضغط الاسموزي المعاكس» الأقل في الطاقة والتكلفة.

خبير الشؤون المائية: محطات التحلية تحتاج إلى تكلفة عالية وصيانة مستدامة

بينما قال الدكتور نور أحمد خبير الشؤون المائية، إنّ الدولة وضعت عدة خطط لمواجهة أي نقص مستقبلي في المياه، وأنّ هذه الخطة شملت عدة بدائل بينها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، إضافة للتوسع في استخدام المياه الجوفية.

وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ الدولة عملت على إنشاء نحو 53 محطة تحلية للتوسع في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ هناك عدة دول في الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بينها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.

وأردف خبير شؤون المياه أنّ محطات تحلية المياه تعتمد على تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة لكافة الاستخدامات المختلفة، مؤكدا أنّ المحطات التي شيدتها الدولة تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقرب من 100 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع أنّ المياه الناتجة عن محطات تحلية المياه تصلح في كافة الاستخدامات الشرب والزراعة والتنظيف، فهي لا تختلف عن مياه النيل، موضحا أنّ هذه المحطات بحاجة إلى تكلفة مالية مرتفعة وصيانة مستدامة لضمان استمرارها أطول فترة ممكنة وأفضل جودة للمياه.