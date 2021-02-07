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السيسي للمصريين: أقدر أعمل مليون شقة في السنة.. كله بفضل الله

كتب:

شريف سليمان
12:08 ص | الأحد 07 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة العشوائيات، مؤكدًا أن مصر تستطيع بناء مليون وحدة سكنية سنويًا: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة».

 وأضاف رئيس الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «قد نحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، ويا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا ونحل مسألة المخالفات».

وتابع: «لكن اوعوا لما تفتكروا إني لما يكون عندي مثلًا 100 ألف مخالفة أو 200 ألف مخالفة هقدر أمشيهم من البيوت بتاعتهم وأوديهم في حتة تانية، وعشان نهد البيوت دي كلها محتاجين مليون شقة، بمتوسط 400 مليار جنيه شقق في الإسكندرية».

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