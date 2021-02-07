بعد ارتفاعها أمس.. استقرار أعيرة الذهب اليوم في السوق المالي

استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد ، ولم تسجل أي ارتفاعا أوأنخفاضا منذ أخر 24 ساعة، حيث ارتفعت أمس السبت الأعيرة الذهبية بقيمة جنيه واحد لكل الأعيرة في السوق المحلي؛ وذلك بأعيرة 24 و21 ، 18 خلافا لما شهدته أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بسبب تأثرها بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سجل سعر الجنيه الذهب 6411 جنيها.

وكان سوق الذهب شهد أمس ارتفاعا حيث ارتفع عيار 24 بنحو جنيه ليباع بـ915 جنيها مقابل 914 جنيها، أول أمس الجمعة، بينما سجّل العيار 21 ارتفاعا ليباع بـ801 جنيها مقابل 800 جنيه، كما سجّل الجرام 18 ارتفاعا بنحو جنيه واحد ليباع 686 جنيها، مقابل 685 جنيها.

أسعارأعيرة الذهب اليوم الأحد

ذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 إلى 914 جنيها.

ذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 إلى 800 جنيه

ذهب عيار 18

سجل سعره بين 686 جنيها إلى 685 جنيها

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب في بداية اليوم 6411 جنيها.

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت أسعار الذهب انخفاضا وارتفاعا في قيمة الجرام تجاوز بين جنيه إلى 8 جنيهات في التعاملات اليومية، مما أدى ببعض المواطنين إلى تنشيط عملية الشراء والبيع خلال الأسابيع الماضية في السوق المالي.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارا في نهاية التعاملات في البورصات العالمية، أول أمس الجمعة، 5 فبراير، كما سجلت بعض الأعيرة ارتفاعا بسيطا، وذلك ما يحدث بداية من العام الجاري 2020، خلافا لما شهدته أسعار الذهب على مدار العام الماضي من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد بسبب اضطراب في الأسواق العالمية.