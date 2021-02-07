استقرار أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الإسماعيلية

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك بنفس أسعار اليومين الماضيين.

وشهد الفلفل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، أمس السبت، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وتراوح سعر الكيلو بين 3 جنيهات و4 جنيهات للكيلو، بينما وصل إلى جنيهين وجنيهين ونصف الجنيه للكيلو في أسواق الجملة بالمحافظة.

وشهدت أسعار الطماطم في الأسواق استقرارًا على نفس أسعار الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، بينما ارتفعت البطاطس إلى جنيهين ونصف الجنيه بدلًا من جنيه ونصف الجنيه في أسواق التجزئة.

وارتفعت أسعار الباذنجان في أسواق التجزئة، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشًا وجنيهين للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية شهر يناير الماضي.

وتراوح سعر البصل بين 3 و 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.