شبورة تضرب طرق الإسماعيلية.. والأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، شبورة مائية على معظم الطرق السريعة والصحراوية دون تأثر الحركة المرورية، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" ومحور 30 يونيو.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، ستشهد المحافظة طقسا مشمسا بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين، وهطول أمطار على بعض القرى والمراكز التابعة للمحافظة.

وقالت مصادر مرورية، إن جميع الطرق تعمل بشكل منتظم، وتم تكثيف الخدمات المرورية على طريقي القاهرة الصحراوي، ومحور 30 يونيو، تحسبًا لأي طوارئ خلال 24 ساعة.

وأنهت محافظة الإسماعيلية، أمس، سحب جميع تراكمات المياه من شوارع المحافظة والمراكز والقرى بعد أمطار متوسطة على المدينة وكثيفة على مركز القنطرة شرق والقنطرة غرب.

كانت المحافظة شهدت أمطارا متوسطة علي المدينة، الخميس، وشهد محور 30 يونيو والمناطق المجاورة له أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول، ما تسبب في تراكم المياه والتأثير على حركة المرور.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد عماد سرحان بخدمات مرورية للشوارع وعلى الطرق الصحراوية والزراعية؛ لتوجيه قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخفض السرعة.

وأصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برفع حالة الطوارئ داخل جميع المراكز والأحياء والدفع بسيارات شفط المياه إلى أماكن التجمعات وفرق الطوارئ للشوارع الرئيسية لشفط المياه.