ختام فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي بمحافظة جنوب سيناء، في إطار مجابهة الفكر المتطرف وبناء الإنسان المصري القادر على التفكير والاختلاف، خاصة في القرى والوديان النائية والأكثر احتياجًا ثقافيًا.

بدأت فعاليات الختام بعرض فقرات للمواهب الصغيرة من أبناء قرية الوادي الموهوبين في التمثيل والغناء، وإلقاء الشعر كنتاج لورشة المواهب الفنية وتدريب المخرج جمال مهران.

كما تضمنت العروض اسكتشات فنية بعنوان «اللص»، و«اللوكاندة»، من أداء المواهب الصغيرة بالقرية، تلاها عرض لفرقة قصر ثقافة طور سيناء للإنشاد الديني بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، وقدمت خلالها باقة من الأغاني الدينية والابتهالات منها أنشودة «نبينا هدينا»، من أداء الموهوبة الصغيرة نور أحمد، وأنشودة «يارب» أداء الشيخ محمد عفيفي، و«قمر سيدنا النبي» للموهوب محمد عبد القادر، و«الرضا والنور» للموهوب إسلام محمد، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي والشيخ عودة أبو عفنان شيخ قرية الوادي بمدينة طور سيناء، وسعد محمد الحاوي شيخ قبيلة الحويطات والشيخ طلال، والعميد مجدى نائب رئيس مدينة طور سيناء وإبراهيم سمير رئيس قرية الوادي، برفقة مدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وجمع من أهالينا من البدو بجنوب سيناء.

وأعقب ذلك من مسرح قصر ثقافة طور سيناء تقديم باقة من العروض الغنائية لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى، تضمنت عددًا من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر الطور، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية منها «يا أغلى اسم في الوجود»، و«صوت بلادي» غناء المجموعة قيادة الفنان أسامة زين العابدين، وإشراف انتصار إبراهيم، بجانب عرض فنى آخر لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني تحت الإعتماد بقيادة الفنان حسام عبد الهادى، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والأغاني الدينية، منها أنشودة «لاجل النبي» للراحل محمد الكحلاوي أداء الموهوب محمد عبد القادر.

وبالتوازي بمقعد الشيخ عودة أبو عفنان بقرية الوادي، اُختتمت ورشة الفنون التشكيلية بعنوان «الفن فى زمن كورونا» بتنظيم معرض نتاج ورشة الفنون التشكيلية مع مواهب القرية وتوزيع الجوائز العينية على الفائزين.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المتنقل بمحافظة جنوب سيناء ستستأنف فعالياتها بجميع برامجها الثقافية والفنية نهاية فبراير الجاري بقرية الرملة بمحافظة جنوب سيناء.