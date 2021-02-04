رئيس قصور الثقافة يشهد فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي بجنوب سيناء

اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعي الإنساني القادر على التفكير والاختلاف وخاصة بالقرى النائية والاكثر احتياجا ثقافيا، شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، يرافقه فوزي همام مستشار المحافظ لمتابعة المديريات ومجالس المدن نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والإعلامي أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات؛ والشيخ غريب حسان عضو مجلس النواب السابق، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وحشد من أهالينا من البدو بقرية الوادي.

بداية الفعاليات

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية والذي تضمن التنورة الراقصة والمزمار البلدي، تلاه عرض الساحر والذي نال استحسان أبناء القرية، أعقبه اسكتش بشرة خير، كما قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي مجموعة من الأغاني الوطنية منها «احلف بسماها، دول مين، يا حبيبتي يا مصر» للفنانة جنا.

تلى ذلك كلمة السيدة نادية عبده عضو المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، حيث قدمت الشكر والترحاب لما تقدمه الثقافة من خدمات ثقافية وفنية ملموسة وخاصة للقرى النائية، ثم فقرة شعرية لمواهب الشعر النبطي من البدو، وألقى خلالها الشاعر سليمان عودة أبيات شعرية عن حرب النصر، أعقبها محاضرة بعنوان «الوقاية من فيروس كورونا» ألقاها الدكتور كامل فتحي طبيب الحجر الصحي بجنوب سيناء، تناول خلالها كيفية الوقاية من الفيروسات وخاصة كورونا، مؤكدا على ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

بالتوازي وبمقعد الشيخ عودة أبو عفنان بقرية الوادي عقدت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان «الفن في زمن كورونا» تدريب مدير قصر الطور والتي تستهدف أبناء البدو في الشريحة العمرية من 8 إلى 14 سنة من الجنسين، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والإبداعية الصغيرة، حيث تناولت الورشة التدريب على كيفية استخدام ورق الرسم والألوان لرسم المظاهر المعبرة عن كيفية التعامل الصحيح مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى رسم المعالم الطبيعية والتي تعبر عن الطبيعة الخلابة، أعقبها عرض فيلم بروجيكتور بعنوان «الممر»؛ وعرض فيديو للعديد من الأغاني الوطنية في حضور حشد من أبنائنا البدو.

اختتمت الفعاليات بتقديم العديد من الفقرات للمواهب الصغيرة بطور سيناء، حيث استمع رئيس قصور الثقافة للطفلة نور وهي تنشد مجموعة من الابتهالات الدينية، مؤكدا على أن مصر مليئة بالمواهب وخاصة من أبنائنا في القرى والوديان.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المفتوح بمحافظة جنوب سيناء تتواصل بقرية الوادي بمدينة طور سيناء بجميع برامجها الثقافية والفنية حتى الجمعة 5 من فبراير الحالي.