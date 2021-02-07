كل ما تريد معرفته عن «أورام كفر الشيخ» قبل افتتاحه في يونيو 2021

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمركز الأورام، تسير بشكل طبيعي، ومن المقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يونيو المقبل، وتفقد مركز علاج الأورام، للوقوف على آخر الأعمال التي تمت بالمركز، وما تم به من أعمال إنشائية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة، تسير بمعدلات سريعة لسرعة إنجازه، مضيفًا أنه سيساهم في علاج العديد من المرضى بمحافظات «كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، وجزء من الغربية»، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو المقبل.

وأضاف نور الدين، أن هذا المركز انتهى تمامًا من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأوضح المحافظ، أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوي على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 آسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 آسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرًا، فضلًا عن 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.