رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد «فنون تطبيقية»

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، صباح اليوم، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة، بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق؛ لإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين لعمادة كلية الفنون التطبيقية.

وقال الجيزاوي، إن لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية ضمت كلا من الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور منير حسن منير أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة لتضمن المزيد من الموضوعية في اختيار العمداء الأكثر كفاءة.

في وقت سابق، عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا لمناقشة إنشاء مراكز الاختبارات الالكترونية بقطاعات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا ، الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، الدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات المركزية الالكترونية، الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، أيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والمهندس إيهاب ياسين مدير الإنشاءات.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش بحث إنشاء مراكز للاختبارات الالكترونية بقطاعات الجامعة في «كفر سعد، مشتهر، هندسة شبرا، ومقر العبور»، مشيرًا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى أنهت جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المركز الالكتروني في القطاع الصحي علي مستوي الجامعات المصرية.

وأوضح سمير، أن مراكز الاختبارات الإلكترونية الجاري إنشاؤها من المقرر أن تستوعب 9 آلاف طالب وطالبة لإقامة الاختبارات الإلكترونية في وقت واحد، كما أن هذه المراكز مزودة بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية.