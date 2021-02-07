عددهن 2000.. أول أكاديمية في الصعيد لتعليم الفتيات الجمباز «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أول أكاديمية في الصعيد لتعليم الفتيات الجمباز».

قصة تحدي جديدة لفتيات الصعيد

وجاء في التقرير، قصة تحدي جديدة لفتيات الصعيد اللواتي قررن خوض التحدي وممارسة لعبة الجمباز، وتقديم مستويات مرتفعة في اللعبة.

في محافظة سوهاج بدأ مصطفى زغلول، مدرب جمباز ينشر اللعبة على مواقع السوشيال ميديا، الأمر الذي لفت انتباه بعض أولياء الأمور الذين قرروا أن يلحقوا بناتهن لها.

مواجهة العديد من الصعوبات عند نشر الفكرة

وأضاف التقرير، أن مصطفى واجهة العديد من الصعوبات عند نشر تلك الفكرة من مجموعة من الفتيات الصغيرات اللواتي قررن أن يبدأن في التدريب معه، وسرعان ما تحسن مستواهن، ومن هنا بدأ تحقيق أولى خطوات حلمه لتفتح طاقة نور جديدة في محافظة سوهاج.

المدرب الوحيد المعتمد في منطقة شمال الصعيد

وتابع التقرير، أن مصطفى زغلول يعتبر المدرب الوحيد المعتمد في منطقة شمال الصعيد، الأمر الذي ساعده أن يصل بمتدرباته إلى مرتبة متقدمة، وخاض معهم أكثر من مسابقة على مستوى الجمهورية.

بدأت الفكرة من طفلة صغيرة

وقال مصطفى زغلول، مؤسس أول فريق للجمباز في الصعيد، خلال مداخلة هاتفية، إنه «بدأ التمرين بمفرده منذ عام 2014، وفي أثناء التدريب جت لي طفلة صغيرة نفسها تتمرن ومكنتش فاهم إزاي أمرنها، لكن بالفعل بدأت معاها في التمرين وكانت أول بنت عندي، وعملت بيها أكثر من لقاء ونجحت بيها وسافرت بره مصر، ومن هنا جت الفكرة أنه ليه بدل ما يكون عندي واحدة يبقوا 1000».

وأشار «زغلول» إلى أن الطفلة وقت تدريبها كان عمرها 4 سنوات، «ولما كان عمرها 7 سنوات صنفت من أقوي البنات في مصر، تبع الاتحاد العالمي الروسي، في البداية كان في هجوم شديد جدا علينا علشان الصعيد وحكم العادات والتقاليد، لكن بنحاول واحدة واحدة أننا نوصل الصورة بشكل كويس للناس، وبدأوا يتقبلوا ده وبقي عندي أعداد كبيرة وصلت إلى 2000 شخص، والرياضة انتشرت بشكل كبير في الصعيد».