محافظ شمال سيناء يكرم فريق الجمباز الفائز في بطولة الجمهورية «ايروبك»

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، فريق الجمباز الحاصل على الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز «ايروبك تحت 9 سنوات آنسات»، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ.

وكرم المحافظ الفائزات في البطولة، في إطار دعمه المستمر، وتشجيعه للمتفوقين رياضيا من أبناء جنوب سيناء.

ويضم الفريق 7 طفلات تحت سن 9 سنوات، وأهداهم المحافظ شهادات تقدير، ومكافأة مالية، لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق الرياضي، وحصولهم على الميداليات الذهبية في جميع المسابقات والبطولات.

وقدم «فودة» الشكر لمديرية الشباب والرياضة والمدربين، لجهودهم مع هذا الفريق، حتى حصلت اللاعبات على الميداليات الذهبية، مؤكدا دعمه الكامل لجميع الأبطال والمتميزين من أبناء المحافظة في جميع المجالات.

وأشاد اللواء خالد فودة، بالدور الذي تبذله أكاديمية «استار أكادمي»، لرعاية مثل هذه المواهب، وتوفير الأجواء المناسبة لهم؛ للمنافسة في البطولات المختلفة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتنمية قدرات الموهوبين رياضيا على حصد المراكز المتقدمة، لتعطى هذه النماذج المشرفة.

وشهد التكريم المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، ومدربي الفريق وأولياء أمور فراشات الجمباز الحاصلات على الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز «ايروبك تحت 9 سنوات آنسات».

جدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة، كرم أمس فريق جمباز شرم أكاديمي، المكون من 7 طفلات تحت سن 6 سنوات؛ لحصولهم على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، ويتكون الفريق من تالا السيد إبراهيم، ونور محمد خليف، وفريدة محمد عمر، و مريم كيرلس اميل، ومايا أشرف محمد، وكيارا إسلام فرغلي، وآية محمد علي، وجميعهم تحت سن 6 سنوات، مواليد عام 2015/ 2016.