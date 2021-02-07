طلب عاجل لوزيرة الصحة لتحويل «حميات كفر سعد» إلى مستشفى «الكبد»

تقدم أحمد عبد الشافي البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن محافظة دمياط، بطلب عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لإعادة إحياء مشروع إنشاء مستشفى الحميات بكفر سعد، وتحويلها لمستشفى الكبد لخدمة أهالي مركز كفر سعد ومحافظة دمياط.

كان قد صدر قرار بإنشاء المستشفى عام 1996م، وتم الانتهاء من أساساتها عام 1997م بمساحة 800م، ثم توقف العمل منذ ذلك الحين، وتم تقديم أكثر من شكوى لوزارة الصحة ومجلس الوزراء دون جدوى.

وبعد مرور أكثر 20 عامًا، قرر البلشي التقدم بالطلب لاستكمال المبنى وتحويله لمستشفى كبد لخدمة الأهالي رأفة بمرضى الكبد من أبناء محافظة دمياط، والذين يتكبدون عناء الذهاب لمستشفى كبد بمدينة شربين أو شبين الكوم لمتابعة حالتهم المرضية.

ووقع على الطلب وأيده كلا من النواب «ضياء الدين داوود، الدكتور محمود مشعل، إيفلين متي، الدكتورة هناء فاروق، رحاب موسى، المهندس محمد الحصى، حسن عبدالوهاب، اللواء علي العساس، و ضياء بصل» من أعضاء مجلس النواب.

ووافقت وزارة الصحة على طلب النائب بالتعاقد على جهاز أشعة مقطعية لصالح مستشفى صدر دمياط رحمة بالمرضى، بدلًا من تنقلهم بين المستشفيات لإجراء فحص الأشعة المقطعية تسهيلا للتشخيص والمتابعة.