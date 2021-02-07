تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان و4 آخرين في قضية تربح «منطقة غرب الجولف»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف، التي يوجد للأول وأسرته أملاك بها، المعروفة إعلاميا بـ«بوابات أرض الجولف» إداريا.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2003 وحتى 2020، وافق «سليمان» على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه، بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، طوال السنوات السابقة حتى عام 2020، بما يقارب 13 مليون جنيه.