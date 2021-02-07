حتى لا تتكرر كارثة عقار الهرم.. 10 إجراءات لتركيب حنفية حريق

أصبح تركيب حنفية حريق من الضروريات التي يجب توفيرها في المشروعات التجارية والصناعية والمنازل، خاصة بعد كارثه احتراق عقار الهرم الذي شبت النيران فيه لمدة 6 أيام متواصلة، لعدم اتخاذ إجراءات السلامة، واشتراطات الأمن الصناعي، وظلت مشتعلة حتى وصلت إلى الأدوار العليا، بسبب إهمال صاحب مخزن الأحذية في توفير أدنى درجات الأمان للعاملين بالمخزن.

حملات لمراجعة وسائل إطفاء الحريق

وبدأت كل المحافظات بعمل حملات مكثفة لمراجعة وسائل الأمن الصناعي في المنشأت الصناعية والتجارية، سواء المرخصة أو غيرها، وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين، ومن ضمنها توافر وسائل إطفاء الحريق.

وتستعرض «الوطن» الإجراءات والمستندات المطلوبة التي يجب أن يتبعها المواطن لتركيب حنفية حريق بالمنشآت والمباني السكنية، طبقا لتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

9 مستندات مطلوبة لتوصيل حنفية الحريق

- طلب مقدم من العميل بتوصيل حنفية الحريق.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- الرخصة والرسومات الهندسية للمبنى بالإضافة إلى رسم كروكي له.

- موافقة من الدفاع المدني على توصيل حنفية الحريق.

- سند الحيازة أو ملكية العقار.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار لمحل الاشتراك.

- فاتورة مياه لمكان التوصيل.

- رقم الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

- تقديم أي من المستندات الأخرى التي تراها شركة المياه ضرورية لضمان صحة وسلامة عملية التوصيل.

10 إجراءات مطلوبة لتوصيل حنفية الحريق

- يقوم العميل بتقديم طلب توصيل حنفية حريق.

- يقوم العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

- يتوجه فني الشركة للمعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء.

- يقوم العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط.

- ثم يتم صرف المهمات المطلوبة من المخازن.

- وبقوم الفنيين بتنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العمل للعقد بخدمة العملاء.

- الانتهاء من توصيل حنفية الحريق للعقار المقصود.

- يتم توصيل حنفية الحريق خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.