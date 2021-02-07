عاجل.. وزير الاتصالات يعلن خدمة جديدة لتفادي زحام البريد بـ«المحمول»
وزير الاتصالات: 5 مليار جنيه ل "عدالة مصر الرقمية "
كتب:
محمد يوسف
12:54 م | الأحد 07 فبراير 2021
عمرو طلعت وزير الاتصالات
كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات ، عن إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد مسبق لصرف المعاشات أو الخدمات المختلفة، مع تفادى الزحام الذي تشهده مكاتب البريد، موضحا أن الخدمة الجديدة ستخدم ملايين المصريين وتساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مكاتب البريد.
واكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات.واكد خلال كلمته فى الجسة العامة لمجلس النواب ، تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
واشار إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و ٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات. واوضح أن المشروع يهدف الى ميكنة المنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليار جنيه.وولفت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق و إتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق .