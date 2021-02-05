وكيل مجلس النواب ينعى زميله «سعد الجمال»

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، زميله النائب اللواء سعد الجمال ،بعد أن غيبه الموت صباح اليوم .

وقال سعد الدين فى نعيه إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي أخا فاضلا وزميلا عزيزا المغفور له بإذن الله تعالي، النائب اللواء سعد الجمالالذي وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته علي أكمل وجه، وقدم نموذجا يحتذي في العطاء والانتماء الوطني علي مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالانجازات.وإذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والسادة النواب وجميع ابنائه ومحبيه، فإنني اتضرع الي الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما شهد جروب أعضاء مجلس النواب ،حالة من الحزن على وفاة النائب المخضرم اللواء سعد الجمال .

وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: رحم الله الصديق الغالي سعد بك الجمال، تغمده الله برحمته، اللهم أغفر له وارحمه ، قيمة وطنيه ورمزا للتفاني والإخلاص.

والنائب سعد الجمال، ولد في 20 يونيو 1945 بقرية الأقواز التابعة إلى مركز الصف، ودرس خلال المرحلة الابتدائية بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي الخاصة، ثم المرحلة الإعدادية بمدرسة المعهد العلمي بحي مصر القديمة، وبعدها التحق بالمرحلة الثانوية في «مدرسة الفسطاط الثانوية» بمصر القديمة.و حصل الراحل على ليسانس الحقوق ودبلوم العلوم الشرطية في 14 يوليو 1966، وظل خلال مسيرته بالعمل الشرطي منذ تخرجه وحتى تقاعده عام 1997 برتبة «لواء». بدأ الجمال حياته العملية بعد التخرج عام 1966 في قسم شرطة قصر النيل، ». وتدرج فى المهام إلى أن وصل لمنصب مدير أمن قنا بدرجة «مساعد وزير داخلية» حتى خروجه للتقاعد من الخدمة في أغسطس عام 1997. ويعد النائب الراحل سعد الجمال من اقدم الخبرات البرلمانية فى الفصل التشريعى الحالى،فكان عضوا فى مجلس الشعب -النواب حاليا- في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005، ووكيلا للجنة الدفاع والأمن القومي.

وكان عضوا فى برلمان 2015-2020عن قائمة فى كب مصر ،حيث شغل فى عدة دورات منصب رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس ،كما انتخب عضوا بالبرلمان الحالى عن القائمة الوطنية.