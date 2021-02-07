منع إقامة المزارع الحيوانية دون إشراف «الطب البيطري» في الإسماعيلية

أكد الدكتور حامد الأقنص نقيب البيطريين بمحافظة الإسماعيلية، منع إقامة أي مزارع حيوانية بالمحافظة إلا بعد التأكد من وجود إشراف طبيب بيطري على المزرعة، مضيفًا أنه يشترط أن يكون الطبيب البيطري المشرف على المزرعة طبيب ممارس للمهنة ومقيد بنقابة الأطباء البيطريين.

وقال إن عقود الأطباء البيطريين تكون لمدة عام يتم تجديدها بشكل دوري حال عدم فسخ العقد مع المزرعة، مشيرًا إلى أنه يتم التفتيش على وجود خطابات النقابة المعتمدة للأطباء داخل المزارع.

وأضاف أن النقابة شاركت مع وزارة الزراعة ممثلة في الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع البنود الخاصة بعمل الأطباء البيطريين؛ لضمان توفير مناخ عمل مناسب لهم، وأيضا حصول المربي على خدمة طبية.

وأوضح أن الطبيب البيطري يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الجانب الفني والصحي، واستمرار توافر كل الشروط الصحية البيطرية بها، خاصة أعمال التحصين الوقائي على أن تتم التحصينات في لجان مديريات الطب البيطري، مؤكدًا أن الطبيب مسؤول أيضا عن إجراء الاختبارات الدورية الأمراض المعدية والوبائية وتسجيل كل مايجري من لقاحات وتطعيمات.

وانطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بمحافظة الإسماعيلية، أمس، وتستمر الحملة خلال الفترة من ٦ فبراير الجاري ولمدة شهر في جميع مراكز وقرى المحافظة، وتستهدف تحصين كل رؤوس الماشية، ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية.

وناشدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، جميع المربين بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لجميع الحيوانات، حرصًا منا على صحة الحيوانات، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحيوانات من تلك الأمراض الخطيرة.