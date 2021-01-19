فريق من الطب البيطري بجامعة القاهرة يفحص عينات من بحيرة قارون

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على المطالب والإحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها في خطط التطوير المُزمع تنفيذها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمركز شباب شريف والي بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.

وأكد محافظ الفيوم على أنّ مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمّن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية في جعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.

وأكد المحافظ على أنّ القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، تهدف إلى أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة في القرى المزمع تطويرها، لافتاً إلى أنّ الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية.

ولفت المحافظ إلى أنّ العمل على تبطين مختلف المجاري المائية بالمحافظة لمنع تسرب مياه الري وترشيد استهلاكها، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على ضرورة سرعة التحول إلى الري الحديث.

وبشأن تنمية بحيرة قارون، أكد المحافظ أنه يتم حالياً أخذ عينات من مياه البحيرة لتحليلها بواسطة الهيئة العامة للثروة السمكية وفريق من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مشيراً إلى إتخاذ عدد من الإجراءت والتي من شأنها إعادة البحيرة إلى سابق عهدها.

وأكد المحافظ، على مراجعة كافة طلبات وإحتياجات المواطنين ومطابقتها مع المشروعات المقترحة، والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية، لافتاً إلى عقد لقاء آخر مع المواطنين لمناقشة تلك المشاريع المقترحة وخطط تنفيذها وجداولها الزمنية، مُشيرًا إلى التركيز على المشروعات القائمة على استغلال الميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة وخاصة مشروعات الصناعات القائمة على القطاع الزراعي.

وأوضح المحافظ، أنّ المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل لساحل بحيرة قارون الجنوبي والشمالي وطرحه للاستثمار، وبشأن مدينة قوته الصناعية أكد المحافظ بأنه سيتم العمل بها بعد اكتمال عمل مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشيراً إلى أنه تم تشغيل 20 مصنعاً جديداً بكوم أوشيم وجاري طرح 82 قطعة للاستثمار بها.