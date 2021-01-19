فريق من الطب البيطري بجامعة القاهرة يفحص عينات من بحيرة قارون
بحث طرق الاستثمار الأمثل لساحل بحيرة قارون الجنوبي والشمالي
كتب:
أسماء أبو السعود
10:40 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
فريق من الطب البيطري بجامعة القاهرة يفحص عينات من بحيرة قارون
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى ومركز يوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على المطالب والإحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها في خطط التطوير المُزمع تنفيذها.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمركز شباب شريف والي بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالي المركز والقرى.
وأكد محافظ الفيوم على أنّ مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمّن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية في جعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.
وأكد المحافظ على أنّ القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، تهدف إلى أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة في القرى المزمع تطويرها، لافتاً إلى أنّ الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية.
ولفت المحافظ إلى أنّ العمل على تبطين مختلف المجاري المائية بالمحافظة لمنع تسرب مياه الري وترشيد استهلاكها، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على ضرورة سرعة التحول إلى الري الحديث.
وبشأن تنمية بحيرة قارون، أكد المحافظ أنه يتم حالياً أخذ عينات من مياه البحيرة لتحليلها بواسطة الهيئة العامة للثروة السمكية وفريق من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مشيراً إلى إتخاذ عدد من الإجراءت والتي من شأنها إعادة البحيرة إلى سابق عهدها.
وأكد المحافظ، على مراجعة كافة طلبات وإحتياجات المواطنين ومطابقتها مع المشروعات المقترحة، والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية، لافتاً إلى عقد لقاء آخر مع المواطنين لمناقشة تلك المشاريع المقترحة وخطط تنفيذها وجداولها الزمنية، مُشيرًا إلى التركيز على المشروعات القائمة على استغلال الميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة وخاصة مشروعات الصناعات القائمة على القطاع الزراعي.
وأوضح المحافظ، أنّ المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل لساحل بحيرة قارون الجنوبي والشمالي وطرحه للاستثمار، وبشأن مدينة قوته الصناعية أكد المحافظ بأنه سيتم العمل بها بعد اكتمال عمل مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشيراً إلى أنه تم تشغيل 20 مصنعاً جديداً بكوم أوشيم وجاري طرح 82 قطعة للاستثمار بها.