وزير الاتصالات: خطة لتدريب أكثر من 115 ألف شاب

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالي 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 ألف متدرب في 2019/2020.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية.

ولفت إلى أن التدريب يهدف إلى خلق كوادر تكنولوجية في كل المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجي التعلم التقليدي والرقمي عن بعد بما يسهم في تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي والتي يتم إتاحتها من خلال مراكز الشباب التي تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة.

وأضاف: «ثم التدرج وصولا إلى برامج تدريب تكنولوجي متوسط من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهي أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وكشف عن أن المدرسة الذكية تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل ويجري العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتصل إلى نحو 23 معهدا في 12 محافظة.

وعلق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على كلمة الوزير قائلا: «قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين»، مؤكدا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.

وأعلن في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استجابة الوزارة لـ70% من طلبات الإحاطة.

وأعلن النائب أحمد بدوي، تطوير 860 مكتبا في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 طلبا منها منذ أيام.

ودعا إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.

وأكد أحمد بدوي، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لا سيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.