وزير الاتصالات من مجلس النواب: 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية
كتب:
محمد يوسف
01:03 م | الأحد 07 فبراير 2021
جانب من مجلس النواب
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية، ليصبح عدد القواعد 75.
وأشار خلال إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قطاعات الدولة كافة، لتحقيق التحول الرقمي، من خلال العمل على محورين، هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ إذ يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال 4 منافذ، وهي منصة مصر الرقمية، التي أطلقت بشكل تجريبي، وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وأوضح «طلعت» أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات، بعدد 45 خدمة حكومية رقمية، ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة، ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصي ومركباتي.
ونوه الوزير، إلى أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا، وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي، التي من أبرزها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار الكارت الذكي للفلاح بكلفة 370 مليون جنيها.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع في 12 محافظة، بإجمالي مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من المحافظات كافة في النصف الأول من العام الحالي، يستهدف 5 ملايين حائز، منوها إلى أنه يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربي، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، من خلال إطلاق المشروع في بورسعيد والأقصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم العمل حاليا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع استكمال باقى المحافظات تباعا، مضيفا أنه تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد، ضمن مشروع التحول الرقمي في التشخيص الطبي، لربط الوحدات الصحية في القرى بمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة.
ولفت «طلعت» إلى تعاون الوزارة أيضا مع «التعليم العالي»، في كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بتكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه؛ إذ يجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى بـ11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة، وزعوا من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية، من أبرزها منصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.