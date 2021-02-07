وزير الاتصالات من مجلس النواب: 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية، ليصبح عدد القواعد 75.

وأشار خلال إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قطاعات الدولة كافة، لتحقيق التحول الرقمي، من خلال العمل على محورين، هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ إذ يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال 4 منافذ، وهي منصة مصر الرقمية، التي أطلقت بشكل تجريبي، وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأوضح «طلعت» أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات، بعدد 45 خدمة حكومية رقمية، ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة، ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصي ومركباتي.

ونوه الوزير، إلى أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا، وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي، التي من أبرزها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار الكارت الذكي للفلاح بكلفة 370 مليون جنيها.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع في 12 محافظة، بإجمالي مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من المحافظات كافة في النصف الأول من العام الحالي، يستهدف 5 ملايين حائز، منوها إلى أنه يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربي، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، من خلال إطلاق المشروع في بورسعيد والأقصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم العمل حاليا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع استكمال باقى المحافظات تباعا، مضيفا أنه تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد، ضمن مشروع التحول الرقمي في التشخيص الطبي، لربط الوحدات الصحية في القرى بمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة.

ولفت «طلعت» إلى تعاون الوزارة أيضا مع «التعليم العالي»، في كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بتكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه؛ إذ يجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى بـ11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة، وزعوا من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية، من أبرزها منصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.