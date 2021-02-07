بعد أسبوع على حريق عقار الدائري.. انطفأت النيران وقلوب السكان مشتعلة

عقب مرور ما يزيد عن أسبوع على اندلاع حريق عقار الهرم المتاخم للطريق الدائري، خمدت النيران تماما بعد اشتعال دام لخمسة أيام ولم يتبقَ سوى بعض الأدخنة السوداء المتصاعدة بكثافة أقل مقارنة بالأيام الماضية، وبدت آثار الحريق الهائل واضحة، حيث انهار جزء كبير من الواجهة الخارجية للبرج الضخم المكون من 14 طابقا ويحمل اسم «برج الرحمن».

انطفاء نيران عقار الدائري

آثار الحريق طالت المسجد الكائن أسفل البرج، بالإضافة إلى الطابق الأول والثاني والثالث، وألحقت بهما أضرارا كبيرة، وذلك كون فتيل الحريق قد اشتعل في مخزن الأحذية التابع لمالك العقار، وكانت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث قد كشفت أنّ السبب خلف الحريق ماس كهربائي، وهو ما أكده مالك العقار بعد التحفظ عليه من قبل قوات الأمن، حيث أقرّ أن خللاّ أصاب لوحة الكهرباء في المخزن وقام بإصلاحه ولكن بعد مرور 3 أيام فوجئ باشتعال النيران وعدم التمكن من السيطرة عليها رغم جهود رجال الحماية المدنية، وكانت التحريات قد أشارت إلى أنّ العقار الضخم المبني على مساحة 1000 متر مربع قد تم تشييده دون ترخيص، وكانت اللجنة الهندسية قد رجحت أن يكون قرار الإزالة هو الأنسب ولكن بعد هدوء النيران وذلك بسبب تصدع الجدران وانهيار سقف المخزن، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بأعمدة الخرسانة الأساسية للمبنى نتيجة تعرضها للنيران لما يقارب الأسبوع.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قد جدد حبس «سمير» مالك العقار المنكوب 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب القرار الذي أصدره النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والذي نص على حبس صاحب العقار 4 أيام على ذمة التحقيقات.