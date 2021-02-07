«فيتش»: زيادة إنتاج 4 محاصيل زراعية ونمو قطاعي اللحوم والألبان في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجراف»، حول مدى تأثر السلع الغذائية الأساسية بالسياسات الزراعية، وسياسات ترشيد المياه وتكنولوجيا تقليل الهدر المائي، التي تتبعها الحكومة المصرية.

وفي هذا الإطار تتوقع فيتش (وكالة دولية للتصنيف الائتماني)، استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع، ما سيساعد في خفض الواردات واحتفاظ مصر بمكانتها كمُصدر مهم في المنطقة.

كما تتوقع زيادة معدلات إنتاج اللحوم بفضل زيادة الطلب؛ إذ بلغ متوسط نمو إنتاج لحوم الدواجن بنحو 4.3%، ولحوم الأبقار 3.4% بين عامي 2021 و2025.

وتتوقع فيتش أيضا استمرار نمو إنتاج مصر من السكر، من خلال زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، بمتوسط نمو 1.2% خلال الفترة (2020/ 2021 - 2024/ 2025)، في إطار جهود الدولة نحو الحد من الاستيراد.

على الجانب الآخر، سيتأثر إنتاج الحبوب بالخطط المصرية الخاصة بترشيد استهلاك المياه، وتوجيه المواطنين لتبني حميات غذائية تبتعد عن الاستهلاك الكبير للقمح، والتوجه نحو محاصيل تستهلك موارد مائية أقل؛ إذ سيصل متوسط نمو إنتاج الذرة إلى 2.2% بين عامي 2020/ 2021 و2024/ 2025، ونمو إنتاج الأرز بين عامي 2019/ 2020 و2023/ 2024 إلى 2.1%، بينما سيصل متوسط إنتاج القمح نحو 0.9% خلال الفترة بين (2020/ 2021 - 2024/ 2025).