غرامات وحبس يصل لـ6 أشهر.. أبرز عقوبات قانون المرور للمخالفين

مرت أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بعدة تعديلات منذ إقراره عام 1973، ليناسب المتسجدات والظروف، حيث من المقرر أن يناقش المجلس غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

ويشمل القانون تنظيم المرور بكل أنواعه بجمهورية مصر العربية، ونستعرض في السطور التالية أبرز المخالفات والغرامات والعقوبات الخاصة بالسيارات.

حزام الأمان

المخالفة: عدم ارتداء السائق حزام الأمان

الغرامة: 100 إلى 300 جنيه

العقوبة: الحبس من شهر إلى 3 أشهر

استخدام الموبايل

المخالفة: استخدامك التليفون المحمول يدويا

الغرامة: 100 إلى 300 جنيه

العقوبة: لا يوجد

السير عكسي

المخالفة: السير عكس الاتجاه

الغرامة: 1000 إلى 3000 جنيه

العقوبة: لا يوجد

الانتظار الخاطئ

المخالفة: الانتظار الخاطيء

الغرامة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.

العقوبة: لا يوجد

فك الكلابش

المخالفة: إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

الغرامة: 200 إلى 1000 جنيه.

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

أفعال مخالفة للآداب

المخالفة: ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة.

الغرامة: ليس أقل من 300 جنيه.

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

عدم إضاءة الأنوار ليلا

المخالفة: قيادة المركبة ليلا من دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

الغرامة: لا يوجد

العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مواكب دون تصريح

المخالفة: قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح.

الغرامة: لا يوجد.

العقوبة: سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.

مثلث عاكس للرؤيا

المخالفة: عدم وجود مثلث عاكس للرؤية.

الغرامة: لا يوجد

العقوبة: سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.

إسعافات أولية

المخالفة: عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك.

الغرامة: لا يوجد

العقوبة: سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر.

استخدام الأنوار المبهرة ليلا

المخالفة: استخدام الأنوار المبهرة ليلا.

الغرامة: لا يوجد

العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.

خوذة الدراجات النارية

المخالفة: عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية.

الغرامة: ليست أقل من 100 جنيه.

العقوبة: لا يوجد.