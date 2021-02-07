مخالفة الأضواء والأفراح.. أبرز التعديلات الجديدة على قانون المرور

يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة التعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد الذي شمل العديد من التعديلات على القانون القديم بهدف تحقيق طفرة تؤدي إلى مواقبة خطة الدولة لتحقيق منظومة النقل الذكي والتي تشمل العديد من إجراءات ردع المخالفات؛ حيث تشهد مواد القانون للمرة الأولى إجراءات جديدة نصت عليها المادة «72 مكرر» والتي تتعلق بحالات سحب الرخصة والتي تضمنت أن يكون سحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حال وقوع حوادث ولمدة لا تقل عن ستة أشهر؛ وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

سحب الرخصة 6 أشهر

وتشمل مخالفات سحب الرخص من شهر حتى 6 أشهر مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص، ومخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح من إدارة المرور المختصة؛ ووجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وعدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

مخالفة الأضواء والمثلث

كما يتم السماح بالسحب في حال استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها ووقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة واستعمال المركبة في مواكب خاصة «أفراح» أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة وعدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة وعدم وجود حقيبة الاسعافات الأولية في المركبة.

التراخيص الجديدة

وفيما يتعلق بإجراءات وشروط ترخيص السيارت نص القانون على الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون والتأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين وستيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

محدد السرعة

كما نص القانون على وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ووضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات» والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.