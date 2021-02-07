الرئاسة: السيسي وجه خلال زيارته عزبة الهجانة برفع مستوى معيشة المواطنين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم، جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة، شرقي القاهرة على طريق «القاهرة- السويس»، مصطحبا فيها أعضاء الحكومة من الوزراء، ورئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري بتلك المنطقة غير المخططة، ذات الكثافة السكانية العالية، موجها سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وقد رافق الرئيس خلال الجولة التفقدية كل من: رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار، رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح، إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.