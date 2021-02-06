خطة تطوير عزبة الهجانة تنتشلها من العشوائية «صور»

تعد عزبة الهجانة الممتدة من منطقة حي شرق مدينة نصر حتى طريق «القاهرة- السويس» من المناطق العشوائية التى تحظى باهتمام الدولة وذلك ضمن المشروعات القومية التى تشهدها محافظة القاهرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتضح ذلك جليا فى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال تطوير محاور شرق القاهرة والقيام بتطوير عزبة الهجانة ومتابعة إقامة محور الوفاء والأمل «محور شينزو آبي» في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلًا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنون، ما يساهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف ومرور النقل الثقيل.

مصدر بالمحافظة: نعمل حاليا للقضاء على العشوائيات ورفع كفاءة الطرق وتسيير الحركة المرورية وإحداث نقلة حضارية

وقال مصدر بمحافظة القاهرة إنه جار العمل حاليا في إطار المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات ورفع كفاءة الطرق وتسيير الحركة المرورية والقضاء على الزحام وإحداث نقلة حضارية، حيث تتم أعمال التوسعات لإقامة محور الوفاء والأمل ورفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وطلاء واجهات المباني، وتركيب إنترلوك للشوارع الداخلية وتركيب بلدورات للأرصفة وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محال جديدة للباعة الجائلين وإنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.

وأشار إلى أنه جار إجراء حصر جديد لتوسعة المحور ليشمل 6 حارات مرورية، حيث من المتوقع إزالة 137 عقارا ونقل ألف أسرة إلى وحدات مجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنه تم إزالة قرابة 500 عقار ونقل نحو 1200 أسرة خلال الفترة الماضية في إطار أعمال إقامة المحور وأيضا انتشال الأسر من أسفل خطوط الضغط العالى التي تهدد حياة المواطنين القاطنين تحت هذا الخطر الداهم لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كل الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل مشروعات الإسكان الجديدة وحاليا يوجد توجيه بإقامة مشروع أهالينا 3 لإنشاء ألف وحدة سكنية لاستيعاب مزيد من سكان العشوائيات من عزبة الهجانة وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأشار إلى أن مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين ويتم اختصار رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير، وتطوير المنطقة من عشوائية إلى حضارية متكاملة الخدمات.